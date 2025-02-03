Путин ввел в РФ штрафы за продажу детям баллончиков с газом и зажигалок

Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, штраф для физлиц составит до 60 тысяч рублей, для должностных лиц – до 300 тысяч рублей, для юрлиц – до 600 тысяч рублей.

В законе речь идёт, в том числе, о зажигалках и баллончиках для их заправки.

Новые нормы, вносящие поправки в статью 14.53 КоАП РФ, начнут действовать с 1 сентября 2025 года.

Ранее Путин, подписал закон об увеличивающий административные штрафы за продажу детям табачной и никотинсодержащей продукции, вейпов и кальянов, сообщает RT.

