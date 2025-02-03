Путин ввел в РФ штрафы за продажу детям баллончиков с газом и зажигалок
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который вводит в стране административную ответственность за несоблюдение ограничения на продажу детям потенциально опасных товаров бытового назначения, содержащих сжиженные углеводородные газы.
Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, штраф для физлиц составит до 60 тысяч рублей, для должностных лиц – до 300 тысяч рублей, для юрлиц – до 600 тысяч рублей.
В законе речь идёт, в том числе, о зажигалках и баллончиках для их заправки.
Новые нормы, вносящие поправки в статью 14.53 КоАП РФ, начнут действовать с 1 сентября 2025 года.
Ранее Путин, подписал закон об увеличивающий административные штрафы за продажу детям табачной и никотинсодержащей продукции, вейпов и кальянов, сообщает RT.
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