Путин ввел в РФ штрафы за продажу детям баллончиков с газом и зажигалок

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который вводит в стране административную ответственность за несоблюдение ограничения на продажу детям потенциально опасных товаров бытового назначения, содержащих сжиженные углеводородные газы.

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Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, штраф для физлиц составит до 60 тысяч рублей, для должностных лиц – до 300 тысяч рублей, для юрлиц – до 600 тысяч рублей.

В законе речь идёт, в том числе, о зажигалках и баллончиках для их заправки.

Новые нормы, вносящие поправки в статью 14.53 КоАП РФ, начнут действовать с 1 сентября 2025 года.

Ранее Путин, подписал закон об увеличивающий административные штрафы за продажу детям табачной и никотинсодержащей продукции, вейпов и кальянов, сообщает RT.

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ФОТО: ТАСС / IMAGO / Wolfgang Kofler
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