Госдума одобрила законопроект о защите детей от угрозы токсикомании
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, вводящий запрет на продажу несовершеннолетним потенциально опасных газосодержащих товаров бытового назначения. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Отмечается, что речь идёт о товарах, содержащих сжиженные углеводородные газы. Это, например, баллончики для заправки зажигалок и портативных туристских газовых плит.
«Дети пытаются использовать их для сниффинга — токсикомании, что крайне опасно и может не только привести к проблемам со здоровьем, но и вызвать остановку сердца и смерть», — подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Он добавил, что следует защитить детей от этой угрозы.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон об административной ответственности за пропаганду и незаконную рекламу закиси азота («веселящего газа»), сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru