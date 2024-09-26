Госдума одобрила законопроект о защите детей от угрозы токсикомании

Отмечается, что речь идёт о товарах, содержащих сжиженные углеводородные газы. Это, например, баллончики для заправки зажигалок и портативных туристских газовых плит.

«Дети пытаются использовать их для сниффинга — токсикомании, что крайне опасно и может не только привести к проблемам со здоровьем, но и вызвать остановку сердца и смерть», — подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он добавил, что следует защитить детей от этой угрозы.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон об административной ответственности за пропаганду и незаконную рекламу закиси азота («веселящего газа»), сообщает RT.

