Путин ввел уголовную ответственность за провоз в РФ патогенов

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание за контрабанду и нарушение безопасности при обращении с патогенными биоорганизмами.

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Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовых актов, провоз на территорию РФ полученных в результате различных генетических манипуляций и биосинтеза вирусов, токсинов и биоагентов, будет наказываться лишением свободы на срок до 12 лет и штрафом в размере до двух млн рублей.

Что касается нарушения правил безопасности при обращении с патогенами, то в этом случае принятые поправки предусматривают ответственность до восьми лет лишения свободы, а также запрет на занятие определённой деятельностью на срок до трёх лет.

Ранее Путин подписал закон, направленный на противодействие фиктивным бракам с иностранными гражданами, сообщает RT.

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ФОТО: Kremlin.ru
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