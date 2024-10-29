Путин ввел уголовную ответственность за провоз в РФ патогенов
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание за контрабанду и нарушение безопасности при обращении с патогенными биоорганизмами.
Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовых актов, провоз на территорию РФ полученных в результате различных генетических манипуляций и биосинтеза вирусов, токсинов и биоагентов, будет наказываться лишением свободы на срок до 12 лет и штрафом в размере до двух млн рублей.
Что касается нарушения правил безопасности при обращении с патогенами, то в этом случае принятые поправки предусматривают ответственность до восьми лет лишения свободы, а также запрет на занятие определённой деятельностью на срок до трёх лет.
Ранее Путин подписал закон, направленный на противодействие фиктивным бракам с иностранными гражданами, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru