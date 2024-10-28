Путин продлил главе СК Бастрыкину срок федеральной госслужбы
Срок федеральной госслужбы председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину продлен до 27 августа следующего года, соответствующее распоряжение подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«В соответствии с частью 4 статьи 30 Федерального закона... № 403-Ф3 "О Следственном комитете Российской Федерации" продлить срок федеральной государственной службы... Бастрыкину Александру Ивановичу», — говорится в распоряжении.
Ранее Владимир Путин подписал закон, позволяющий продлить срок пребывания председателя Следкома на службе после достижения им 70 лет, напоминает RT. Бастрыкину в августе исполнился 71 год.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru