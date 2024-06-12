Путин: Вся Россия и её многонациональный народ поддерживает героев СВО

Россиян в настоящее время объединяют патриотизм и ответственность за судьбу родины. Как пишет РИА Новости, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

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На церемонии вручения государственных премий в Кремле он отметил, что эти чувства являются надёжной опорой участникам специальной военной операции (СВО).

«Вся страна, наш многонациональный народ поддерживает наших героев», - заключил глава государства.

Ранее Путин на пленарной сессии ПМЭФ-2024 заявил, что Россия добьётся победы в ходе СВО, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Иван Секретарев
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