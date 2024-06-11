Москалькова предложила освободить участников СВО от процентов по кредитам
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала правительство проработать возможное освобождение участников специальной военной операции от выплат процентов по кредитам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на предложение в докладе омбудсмена за 2023 год.
Москалькова предлагает проработать вопросы об освобождении участников СВО «от выплат процентов по кредитам и членов семей участников специальной военной операции от налога на имущество».
Кроме того, уполномоченный призвала рассмотреть возможность упростить порядок получения страховых выплат участниками спецоперации и вопрос о включении совершеннолетних детей погибших бойцов СВО в состав получателей единовременной выплаты.
Ранее рабочая группа по спецоперации предложила освободить ее участников от уплаты процентов по ипотеке и госпошлины за регистрацию в качестве юридического лица либо индивидуального предпринимателя, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru