Москалькова предложила освободить участников СВО от процентов по кредитам

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала правительство проработать возможное освобождение участников специальной военной операции от выплат процентов по кредитам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на предложение в докладе омбудсмена за 2023 год.

Москалькова предлагает проработать вопросы об освобождении участников СВО «от выплат процентов по кредитам и членов семей участников специальной военной операции от налога на имущество».

Кроме того, уполномоченный призвала рассмотреть возможность упростить порядок получения страховых выплат участниками спецоперации и вопрос о включении совершеннолетних детей погибших бойцов СВО в состав получателей единовременной выплаты.

Ранее рабочая группа по спецоперации предложила освободить ее участников от уплаты процентов по ипотеке и госпошлины за регистрацию в качестве юридического лица либо индивидуального предпринимателя, напоминает Ura.ru.

