Путин встретится с выпускниками военных вузов в понедельник
Президент РФ Владимир Путин планирует поздравить в Кремле выпускников военных вузов - Минобороны России, МЧС России, ФСБ России, ФСО России и Росгвардии. Об этом сообщает пресс-службе Кремля.
На встречу с главой государства, которая состоится в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, приглашены 400 лучших выпускников 18 вузов. Это отличники и золотые медалисты, а также преподаватели и начальники военно-учебных заведений.
Напомним, официальный прием в 2020 году из-за коронавирусных ограничений не проводился.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru