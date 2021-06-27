Путин встретится с выпускниками военных вузов в понедельник

Президент РФ Владимир Путин планирует поздравить в Кремле выпускников военных вузов - Минобороны России, МЧС России, ФСБ России, ФСО России и Росгвардии. Об этом сообщает пресс-службе Кремля.

Путин поздравил российских выпускников с праздником

На встречу с главой государства, которая состоится в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, приглашены 400 лучших выпускников 18 вузов. Это отличники и золотые медалисты, а также преподаватели и начальники военно-учебных заведений.

Напомним, официальный прием в 2020 году из-за коронавирусных ограничений не проводился.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:вузыВыпускникиВоенныеВладимир Путин
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