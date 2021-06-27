Путин встретится с выпускниками военных вузов в понедельник

На встречу с главой государства, которая состоится в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, приглашены 400 лучших выпускников 18 вузов. Это отличники и золотые медалисты, а также преподаватели и начальники военно-учебных заведений.

Напомним, официальный прием в 2020 году из-за коронавирусных ограничений не проводился.

