Путин поздравил российских выпускников с праздником
Российский лидер Владимир Путин поздравил выпускников с праздником, сообщает РИА Новости.
Президент отметил, что перед российской молодежью сейчас открывается «динамичный, увлекательный мир» с множеством возможностей. Глава государства пожелал выпускникам эти возможности использовать по максимуму, и реализовать свои таланты и способности.
Как отметил Путин, для выпускников это «волнующий и немного грустный день», но вместе с тем «радостный, наполненный мечтами и ожиданиями».
Всероссийский выпускной для школьников пройдет 25 июня в онлайн-формате.
Известно, что мероприятие откроет поздравление министра просвещения Сергея Кравцова, также в программе примут участие звезды российского театра, кино и эстрады.
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