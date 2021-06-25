Путин поздравил российских выпускников с праздником

Президент отметил, что перед российской молодежью сейчас открывается «динамичный, увлекательный мир» с множеством возможностей. Глава государства пожелал выпускникам эти возможности использовать по максимуму, и реализовать свои таланты и способности.

Как отметил Путин, для выпускников это «волнующий и немного грустный день», но вместе с тем «радостный, наполненный мечтами и ожиданиями».

Всероссийский выпускной для школьников пройдет 25 июня в онлайн-формате.

Известно, что мероприятие откроет поздравление министра просвещения Сергея Кравцова, также в программе примут участие звезды российского театра, кино и эстрады.

