Путин встретится с главами мировых информагентств
Президент РФ Владимир Путин встретится с главами мировых информационных агентств. Как сообщает ТАСС, об этом заявил помощник главы государства Юрий Ушаков.
Он уточнил, что встреча состоится 5 июня 14:00 мск в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), но до официального открытия мероприятия.
Ушаков отметил, что во встрече с Путиным примут участие главы СМИ из полутора десятка государств, в том числе недружественных. Обсуждаться будут актуальные аспекты внутренней и внешней политики России.
Ранее в фонде «Росконгресс» заявили, что в ПМЭФ-2024 примут участие свыше 17 тысяч представителей 136 стран и территорий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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