Путин встретится с главами мировых информагентств

Он уточнил, что встреча состоится 5 июня 14:00 мск в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), но до официального открытия мероприятия.

Ушаков отметил, что во встрече с Путиным примут участие главы СМИ из полутора десятка государств, в том числе недружественных. Обсуждаться будут актуальные аспекты внутренней и внешней политики России.

Ранее в фонде «Росконгресс» заявили, что в ПМЭФ-2024 примут участие свыше 17 тысяч представителей 136 стран и территорий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

