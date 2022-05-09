Путин встретился с отцом погибшего в Донбассе командира батальона «Спарта»

Путин: РФ приняла вынужденное, своевременное и единственно правильное решение, начав военную операцию на Украине Мединский: переговорный процесс между Москвой и Киевом продолжается Мишустин поздравил ветеранов с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне Грушко: решение изъять замороженные валютные резервы РФ является беззаконием и подрывает доверие к Европе