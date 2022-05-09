Путин встретился с отцом погибшего в Донбассе командира батальона «Спарта»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин встретился с Артёмом Жогой, отцом командира батальона «Спарта» Владимира Жоги, сообщает ТАСС.

Улицу в Волновахе назвали именем героя России Владимира Жоги

По его словам, встреча прошла по окончании парада Победы на Красной площади.

«Глава государства вручил звезду Героя отцу Владимира Жоги», - добавил представитель Кремля.

Ранее Путин присвоил погибшему в Волновахе Владимиру Жоге звание Героя России (посмертно), сообщает Ura.ru. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что командир «Спарты» погиб, обеспечивая выход мирных жителей из города, пишет RT.

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ФОТО: Сайт Кремля
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