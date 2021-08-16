Путин встретился с главой Иркутской области
Владимир Путин провёл встречу с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым. Как пишет ТАСС, они обсудили восстановление инфраструктуры пострадавших от ЧС районов, тему экологии, социально-экономическое развитие региона и другие вопросы.
Также Игорь Кобзев доложил российскому лидеру о ситуации в регионе. В частности, о восстановлении пострадавших в результате наводнения районов. Губернатор рассказал, что мероприятия выполнены на 75%.
Между тем, 13 августа глава Якутии Айсен Николаев заявил, что в республике и Иркутской области вводится межрегиональный режим чрезвычайной ситуации. По его словам, решение о введении соответствующего режима принял глава МЧС России Евгений Зиничев, отмечает RT.
Ранее сообщалось, что режим ЧС из-за лесных пожаров введён уже в семи районах Иркутской области. Полный запрет на посещение лесов, а также на лесохозяйственную и лесозаготовительную деятельность действует в Киренском, Усть-Кутском, Катангском, Усть-Илимском, Нижнеилимском, Мамско-Чуйском и Чунском районах.
Добавим, ранее Рослесхоз поручил увеличить группировки сил и средств, задействованных в тушении лесных пожаров в Иркутской области, Красноярском крае и Якутии.
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