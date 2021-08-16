Путин встретился с главой Иркутской области

Владимир Путин провёл встречу с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым. Как пишет ТАСС, они обсудили восстановление инфраструктуры пострадавших от ЧС районов, тему экологии, социально-экономическое развитие региона и другие вопросы.

Также Игорь Кобзев доложил российскому лидеру о ситуации в регионе. В частности, о восстановлении пострадавших в результате наводнения районов. Губернатор рассказал, что мероприятия выполнены на 75%.

Между тем, 13 августа глава Якутии Айсен Николаев заявил, что в республике и Иркутской области вводится межрегиональный режим чрезвычайной ситуации. По его словам, решение о введении соответствующего режима принял глава МЧС России Евгений Зиничев, отмечает RT.