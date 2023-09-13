Путин встретился на Восточном с ростовской школьницей, создающей спутники
Президент Владимир Путин встретился на космодроме Восточный со школьницей из Ростова-на-Дону Машей Андреевой, которая занимается разработкой спутников. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее Путин провел открытый урок «Разговор о важном», на нем присутствовали 30 школьников-победителей международных олимпиад или конкурсов и дети, добившиеся выдающихся успехов в учебе. Во встрече также участвовала Андреева. Ростовская девятиклассница рассказала президенту, что три года занимается спутникостроением, разрабатывает и проводит тематические уроки для других ребят. Недавно первый донской спутник, в создании которого принимала участие школьница, был запущен в космос.
В ходе встречи Путин пригласил девятиклассницу посмотреть пуск пилотируемого корабля «Союз МС-24» с Байконура, запланированный на 15 сентября, пишет RT. Говоря о своих впечатлениях от посещения Восточного, Андреева поделилась, что поездка очень ей понравилась, и поблагодарила президента за такую возможность. В свою очередь, Путин подарил школьнице стартовый ключ управления пуском.
«Чтобы ты надежно управляла всеми пусками», — подчеркнул глава государства.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru