Путин встретился на Восточном с ростовской школьницей, создающей спутники

Ранее Путин провел открытый урок «Разговор о важном», на нем присутствовали 30 школьников-победителей международных олимпиад или конкурсов и дети, добившиеся выдающихся успехов в учебе. Во встрече также участвовала Андреева. Ростовская девятиклассница рассказала президенту, что три года занимается спутникостроением, разрабатывает и проводит тематические уроки для других ребят. Недавно первый донской спутник, в создании которого принимала участие школьница, был запущен в космос.

В ходе встречи Путин пригласил девятиклассницу посмотреть пуск пилотируемого корабля «Союз МС-24» с Байконура, запланированный на 15 сентября, пишет RT. Говоря о своих впечатлениях от посещения Восточного, Андреева поделилась, что поездка очень ей понравилась, и поблагодарила президента за такую возможность. В свою очередь, Путин подарил школьнице стартовый ключ управления пуском.

«Чтобы ты надежно управляла всеми пусками», — подчеркнул глава государства.

