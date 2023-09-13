Путин и Ким Чен Ын встретились на космодроме Восточный
Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын прибыли на космодром Восточный. Об этом сообщает РИА Новости.
Первым на объекте появился российский лидер, позже на космодром прибыл его северокорейский коллега. Ранее Ким Чен Ын приехал на поезде на железнодорожную станцию Восточного, главу КНДР встретили с красной дорожкой и почетным караулом, пишет Ura.ru.
Церемония встречи лидеров двух стран состоялась на Восточном у главного входа в монтажно-испытательный корпус ракет унифицированного технического комплекса. Приветствуя Ким Чен Ына, Путин вспомнил о значимых для КНДР датах: 75-летии образования республики, 70-летии победы в войне за освобождение, 75-летии установления дипломатических отношений. В свою очередь, северокорейский лидер поблагодарил российского коллегу за приглашение и теплый прием.
Путин и Ким Чен Ын осмотрят космодром и после проведут переговоры, пишет «Свободная пресса».
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