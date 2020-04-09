Более 50 тысяч школьников зарегистрировались для участия в конкурсе «Большая перемена»
Более 50 тысяч школьников 8-10 классов из разных регионов РФ подали заявки на участие в конкурсе «Большая перемена». Об этом сообщает пресс-служба организации «Россия – страна возможностей», которая является организатором конкурса.
«На сегодняшний день число заявок составило 50135», - говорится в сообщении пресс-службы. Отмечается, что больше всего заявок на текущий момент поступило из Москвы, Московской и Ленинградской областей.
В пресс-службе отметили, что заявку на участие в конкурсе можно подать по 23 июня текущего года. Изначально конкурсантов ждет дистанционный этап с выполнением мотивационного задания и работы с кейсами, очный этап и финал состоится в октябре.
«Главный критерий конкурсного отбора – оценка навыков, которые пригодятся школьнику в современном мире, например, умение вести коммуникацию и способность находить нестандартные решения в сложных ситуациях», - пояснили в организации.
Планируется, что в полуфиналы конкурса выйдут 6 тысяч школьников, в финал – 1,2 тыс. человек, а победителями станут 300 учащихся 8-9 классов и 300 10-классников.
Согласно сообщению пресс-службы, учащиеся 10-х классов получат денежный приз размером в 1 млн рублей, который они смогут направить на оплату учебы, ипотеку или стартап, учащиеся 8-9 классов получат по 200 тысяч рублей, которые можно будет потратить на допобразование или покупку образовательных гаджетов. Кроме того, всех финалистов конкурса отправят в образовательный центр «Артек».
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