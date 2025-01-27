Путин: Все ветераны получат юбилейные медали «80 лет Победы»

Все ветераны Великой Отечественной войны получат юбилейные медали «80 лет Победы». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

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В рамках концерте «Ленинградская Победа», посвящённого 81-й годовщине снятия блокады Ленинграда, он отметил, что награждены будут «все фронтовики, труженики тыла, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей».

По его словам, также медали вручат жителям блокадного Ленинграда и осаждённых Сталинграда и Севастополя.

Первыми юбилейные медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» из рук Путина получили присутствовашие на концерте Владимир Берчиков, Аркадий Забежинский, Александра Лещук, Зиновий Меркин, Михаил Мороз, Екатерина Тутурова, Елена Тихомирова.

Ранее Путин в Санкт-Петербурге по традиции возложил цветы к памятнику «Рубежный камень» на военно-историческом комплексе «Невский пятачок», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Вячеславы Прокофьев
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