Путин: Все ветераны получат юбилейные медали «80 лет Победы»
Все ветераны Великой Отечественной войны получат юбилейные медали «80 лет Победы». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
В рамках концерте «Ленинградская Победа», посвящённого 81-й годовщине снятия блокады Ленинграда, он отметил, что награждены будут «все фронтовики, труженики тыла, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей».
По его словам, также медали вручат жителям блокадного Ленинграда и осаждённых Сталинграда и Севастополя.
Первыми юбилейные медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» из рук Путина получили присутствовашие на концерте Владимир Берчиков, Аркадий Забежинский, Александра Лещук, Зиновий Меркин, Михаил Мороз, Екатерина Тутурова, Елена Тихомирова.
Ранее Путин в Санкт-Петербурге по традиции возложил цветы к памятнику «Рубежный камень» на военно-историческом комплексе «Невский пятачок», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru