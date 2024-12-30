Путин наградил коллектив МГУ орденом «За доблестный труд»
Коллектив МГУ наградили орденом «За доблестный труд». Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
В документе, который опубликован на официальном портале правовых актов, говорится, что коллектив вуза наградили «за большой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов, развитие отечественной науки и образования».
Также Путин отметил работу сотрудников МГУ. Их он наградил орденами Почёта, орденами Дружбы, медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней.
Ранее президент РФ продлил полномочия 85-летнего Виктора Садовничего на посту ректора МГУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин наградил коллектив МГУ орденом «За доблестный труд»
- Сальдо: Замглавврача больницы в Херсонской области погиб в результате атаки ВСУ
- США выделили Украине новый пакет военной почти на 2,5 млрд долларов
- СМИ: В Москве задержали экс-главу Минобороны Армении Карапетяна
- Финляндия нашла следы якоря рядом с поврежденным кабелем
- СМИ: В доме Насти Ивлеевой поймали мужчину с битой
- В Керченском проливе собрали 25 тонн нефтеводяной смеси
- Российские войска освободили населенный пункт Новооленовка в ДНР
- Польша построит дорогу к границе Россией для быстрой переброски войск
- Израильская авиакомпания El Al отменила рейсы в Москву до конца марта
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru