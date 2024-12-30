Путин наградил коллектив МГУ орденом «За доблестный труд»

Коллектив МГУ наградили орденом «За доблестный труд». Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Путин наградил Антонова и Симоньян орденом «За заслуги перед Отечеством»

В документе, который опубликован на официальном портале правовых актов, говорится, что коллектив вуза наградили «за большой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов, развитие отечественной науки и образования».

Также Путин отметил работу сотрудников МГУ. Их он наградил орденами Почёта, орденами Дружбы, медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней.

Ранее президент РФ продлил полномочия 85-летнего Виктора Садовничего на посту ректора МГУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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