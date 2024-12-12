Путин вручил военкору Поддубному «Золотую Звезду» Героя России

Отмечается, что звание Героя России Поддубный получил «за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга».

На торжественной церемонии награждения глава государства поблагодарил военкоров и других российских журналистов за их объективность и веру в Россию.

Ранее Поддубный был ранен в результате атаки беспилотника ВСУ в Курской области, после чего проходил лечение в столичном НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского. По словам военкора, из-за контузии он не запомнил почти ничего из произошедшего, сообщает RT.

