Путин вручил военкору Поддубному «Золотую Звезду» Героя России
Президент РФ Владимир Путин вручил военному корреспонденту Евгению Поддубный медаль «Золотая Звезда» — знак отличия к званию Героя России. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что звание Героя России Поддубный получил «за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга».
На торжественной церемонии награждения глава государства поблагодарил военкоров и других российских журналистов за их объективность и веру в Россию.
Ранее Поддубный был ранен в результате атаки беспилотника ВСУ в Курской области, после чего проходил лечение в столичном НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского. По словам военкора, из-за контузии он не запомнил почти ничего из произошедшего, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru