Путин вручил Винокуру орден «За заслуги перед Отечеством» первой степени
Президент РФ Владимир Путин вручил народному артисту РСФСР Владимиру Винокуру орден «За заслуги перед Отечеством» первой степени. Церемония прошла в Екатерининском зале Кремля.
Указ о награждении был подписан ещё в июне 2023 года. В документе говорится, что артист был удостоен награды «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства», а также за «многолетнюю плодотворную деятельность».
«Хочу поздравить всех с высокими наградами... Желаю всем нам самого главного - мира в нашем доме», - сказал Винокур после получения награды.
Ранее Путин подписал указ о награждении главного тренера сборной России по художественной гимнастике Ирины Винер-Усмановой орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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