Путин вручил Винокуру орден «За заслуги перед Отечеством» первой степени

Указ о награждении был подписан ещё в июне 2023 года. В документе говорится, что артист был удостоен награды «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства», а также за «многолетнюю плодотворную деятельность».

«Хочу поздравить всех с высокими наградами... Желаю всем нам самого главного - мира в нашем доме», - сказал Винокур после получения награды.

Ранее Путин подписал указ о награждении главного тренера сборной России по художественной гимнастике Ирины Винер-Усмановой орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

