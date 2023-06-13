Немоляева стала кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

Президент России Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени народную артистку РСФСР Светлану Немоляеву, известную по ролям в таких фильмах, как «Гараж», «Служебный роман», «О бедном гусаре замолвите слово». Об этом сообщило агентство ТАСС.

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Отмечается, что Немоляеву наградили «За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную творческую деятельность».

Ранее Путин подписал указ о награждении народного артиста РСФСР Владимира Винокура орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Светлана Немоляева.
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