Путин вручил коллективу МГУ орден «За доблестный труд»
Президент РФ Владимир Путин вручил коллективу МГУ имени Ломоносова орден «За доблестный труд». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что вуз был награждён «за большой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов, развитие отечественной науки и образования».
В ходе торжественной церемонии Путин подчеркнул, что «МГУ должен и дальше оставаться главной кузницей кадров».
«Растить настоящих лидеров для отечественной науки, промышленности, системы образования и управления», - заявил он.
Ранее президент РФ продлил полномочия 85-летнего Виктора Садовничего на посту ректора МГУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru