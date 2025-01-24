Путин вручил коллективу МГУ орден «За доблестный труд»

Кремль: Путин готов к разговору с Трампом Контракты с Минобороны в 2024 году заключили 450 тыс. человек Посетителей эвакуировали из Эрмитажа после сообщения об «угрозе безопасности» Около 25 петербуржцев за минувшие сутки попали в больницы из-за гололедицы Только к лету 2026 года удастся полностью очистить пляжи Анапы от мазута Первые выращенные в России бананы появятся к концу 2025 года