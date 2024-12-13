Путин вручил Кадырову орден «За заслуги перед Отечеством» II степени

Уточняется, что церемония награждения прошла в Екатерининском зале Кремля.

Дудаев отметил, что Кадырова наградили за выдающий вклад в укрепление российской государственности, повышение обороноспособности страны, а также за большие достижения в социально-экономическом развитии Чечни.

Ранее Кадыров сообщил, что директор Росгвардии Виктор Золотов получил звание Героя России, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».





