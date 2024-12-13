Путин вручил Кадырову орден «За заслуги перед Отечеством» II степени

Президент России Владимир Путин вручил главе Чечни Рамзану Кадырову ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, сообщили РИА Новости со ссылкой на министра региона по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеда Дудаева.

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Уточняется, что церемония награждения прошла в Екатерининском зале Кремля.

Дудаев отметил, что Кадырова наградили за выдающий вклад в укрепление российской государственности, повышение обороноспособности страны, а также за большие достижения в социально-экономическом развитии Чечни.

Ранее Кадыров сообщил, что директор Росгвардии Виктор Золотов получил звание Героя России, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Сергей Савостьянов
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