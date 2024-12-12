Путин наградил верховного муфтия РФ орденом «За заслуги перед Отечеством»

Российский лидер Владимир Путин наградил верховного муфтия России Талгата Таджуддина орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Стенограмма церемонии вручения госнаград опубликована на сайте Кремля.

Таджуддин отметил, что Россию никому не удастся сломить и государство доказывало это каждый век. По словам муфтия, на российской стороне «и правда, и сила оружия, и сила духа».

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«И у нас тоже нет никакого сомнения — у всех россиян, в том числе и правоверных мусульман, — что мы, несомненно, победим», — сказал он на церемонии и подчеркнул, что Россия объединяет этот мир, поскольку она связывает сразу два континента.

В мае 1990 года на совещании глав духовных управлений мусульман СССР Талгат Таджуддин был избран председателем Управления международных связей мусульманских организаций СССР. Сейчас он возглавляет Центральное духовное управление мусульман России, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
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