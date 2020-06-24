Путин вручил государственные премии за 2019 год в Кремле

Обладателями Госпремии в области науки и технологий по итогам 2019 года стали биологи Андрей Улитин и Татьяна Черновская, гендиректор компании «Биокад» Дмитрий Морозов - за создание лекарств для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний, ученые Института теплофизики имени С. С. Кутателадзе Сибирского отделения РАН Владимир Меледин, Михаил Предтеченский, Дмитрий Маркович - за вклад в развитие мировой индустрии углеродных нанотрубок, директор Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) РАН Андрей Головнев - за изучение культурного наследия народов Арктики.

За выдающиеся достижения в сфере благотворительной деятельности Госпремии удостоен народный артист России Константин Хабенский, за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности - композитор Давид Тухманов и главный врач столичной ГКБ № 15 имени О. М. Филатова Валерий Вечорко. За выдающиеся достижения в сфере правозащитной деятельности награду из рук президента получила председатель совета Союза семей военнослужащих России Мария Большакова.

Поздравляя лауреатов, президент отметил, из заслуги и подчеркнул, что России есть, чем гордиться. Он также напомнил о причинах переноса церемонии на 24 июня.

«В этом году нам пришлось отступить от традиции чествования лауреатов премии в День России, и когда мы примеряли другую дату, то выбрали именно 24 июня, потому что для истории нашей страны, для нашего народа это на все времена День славы и триумфа», - объяснил президент, напомнив, что в этот день состоялся первый Парад Победы в Москве.

В главном параде в честь Победы участвовали свыше 14 тысяч военнослужащих, 234 единицы современной и исторической наземной военной техники, 75 летательных машин. По брусчатке прошли военнослужащие из 13 иностранных государств: Белоруссии, Казахстана, Азербайджана, Киргизии, Армении, Таджикистана, Узбекистана, Молдавии, Индии, Китая, Монголии, Сербии, Туркменистана.



