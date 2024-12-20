Путин наградил Антонова и Симоньян орденом «За заслуги перед Отечеством»
Бывшего посла РФ в США Анатолия Антонова наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
В документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, говорится, что Антонов был награждён «за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу».
Также орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени Путин наградил главреда медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариту Симоньян - «За большой вклад в развитие отечественной журналистики».
Кроме того, заслуженный артист РФ Владимир Пресняков-старший был награждён орденом Почёта, народный артист РФ Дмитрий Харатьян - орденом Дружбы, а народный артист РФ Игорь Верник - орденом «За заслуги в культуре и искусстве».
Ранее Путин вручил главе Чечни Рамзану Кадырову ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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