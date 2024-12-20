Путин наградил Антонова и Симоньян орденом «За заслуги перед Отечеством»

В документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, говорится, что Антонов был награждён «за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу».

Также орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени Путин наградил главреда медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариту Симоньян - «За большой вклад в развитие отечественной журналистики».

Кроме того, заслуженный артист РФ Владимир Пресняков-старший был награждён орденом Почёта, народный артист РФ Дмитрий Харатьян - орденом Дружбы, а народный артист РФ Игорь Верник - орденом «За заслуги в культуре и искусстве».

Ранее Путин вручил главе Чечни Рамзану Кадырову ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

