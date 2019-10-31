Путин отблагодарит за реакцию на все обращения «Прямой линии»

31 октября 201916:31

Президент России Владимир Путин заявил, что будет благодарен, если активисты Общероссийского народного фронта изучат все обращения от граждан, которые поступят в ходе «Прямой линии» с главой государства.

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Соответствующее заявление президент РФ сделал в ходе встречи с представителями общественности Калининградской области. По словам Путина, на линию поступают миллионы обращений россиян, которые администрация и правительство не в состоянии обработать.

«И если вы готовы плечо подставить, я был бы вам очень благодарен», - цитирует Путина РИА ФАН.

Путин также посетовал, что государство при решении проблем граждан зачастую ведет себя как «бездушная машина».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Никольский
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