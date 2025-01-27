Путин возложил цветы к памятнику «Рубежный камень»

В сообщении говорится, что глава государства прибыл в Санкт-Петербург, где по традиции возложил цветы к памятнику «Рубежный камень» на военно-историческом комплексе «Невский пятачок».

«Именно в этом месте... бойцы Красной армии с первых дней блокады сдерживали численно превосходящие их силы противника, не позволяя нацистам и их союзникам приблизиться к городу», - отметили в Кремле.

Ранее Путин подписал указ о единовременной выплате 55 тысяч рублей жителям блокадного Ленинграда, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

