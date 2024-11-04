Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому в Москве
Президент РФ Владимир Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что в церемонии также приняли участие представители религиозных конфессий, члены общественных и молодёжных организаций, в том числе фонда «Защитники Отечества», Общероссийского народного фронта, движения «Юнармия», сообщества «Движение первых» и других.
«Президент кратко с ними пообщался», - говорится в сообщении.
Ранее в Кремле заявили, что 5 ноября Путин примет верительные грамоты у 28 вновь прибывших иностранных послов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому в Москве
- Губернатор Ростовской области Голубев заявил, что уходит в отставку
- Губернатор Тамбовской области Егоров объявил, что покидает свой пост
- Потери ВСУ в Курской области превысили 29 600 военнослужащих
- Бросившую дочь в аэропорту Антальи россиянку будут судить в Турции
- СМИ: В Великобритании пройдет эксперимент с четырехдневной рабочей неделей
- В Кузбассе в лагере «Голубь» отравились шесть детей
- Армия России поразила используемый для обеспечения украинских войск НПЗ
- Волонтер: Непричастных к преступлениям пленных ВСУ начали освобождать
- Путин примет верительные грамоты у 28 новых послов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru