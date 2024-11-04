Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому в Москве

Президент РФ Владимир Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

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Отмечается, что в церемонии также приняли участие представители религиозных конфессий, члены общественных и молодёжных организаций, в том числе фонда «Защитники Отечества», Общероссийского народного фронта, движения «Юнармия», сообщества «Движение первых» и других.

«Президент кратко с ними пообщался», - говорится в сообщении.

Ранее в Кремле заявили, что 5 ноября Путин примет верительные грамоты у 28 вновь прибывших иностранных послов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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