У Росалкогольрегулирования появились функции по контролю за табаком
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому Росалкогольрегулирование получит дополнительные функции по контролю за оборотом табака.
Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, в этой связи ведомство будет переименовано в Росалкогольтабакконтроль.
В частности, на федеральную службу возложат обязанности «по контролю в области производства и оборота табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства».
«Мы готовы к их исполнению», - заключили в ведомстве.
Ранее Путин подписал закон, который предусматривает до пяти лет лишения свободы за незаконный оборот табака в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru