У Росалкогольрегулирования появились функции по контролю за табаком

Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, в этой связи ведомство будет переименовано в Росалкогольтабакконтроль.

В частности, на федеральную службу возложат обязанности «по контролю в области производства и оборота табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства».

«Мы готовы к их исполнению», - заключили в ведомстве.

Ранее Путин подписал закон, который предусматривает до пяти лет лишения свободы за незаконный оборот табака в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

