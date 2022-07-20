Путин возглавит набсовет нового российского движения детей и молодежи
Президент Владимир Путин согласился возглавить наблюдательный совет российского движения детей и молодежи. Об этом российский лидер заявил во время общения по видеосвязи с финалистами конкурса «Большая перемена».
Таким образом президент отреагировал на слова одной из участниц встречи, предложившей главе государства возглавить набсовет.
«Предложение твое с удовольствием принимаю. Надеюсь, что это общение наше с новым движением пойдет на пользу мне и моим коллегам, которые так или иначе будут причастны к деятельности движения», — приводит слова Путина ТАСС.
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