Путин возглавит набсовет нового российского движения детей и молодежи

Президент Владимир Путин согласился возглавить наблюдательный совет российского движения детей и молодежи. Об этом российский лидер заявил во время общения по видеосвязи с финалистами конкурса «Большая перемена».

Путин подписал закон о создании всероссийского движения детей и молодёжи

Таким образом президент отреагировал на слова одной из участниц встречи, предложившей главе государства возглавить набсовет.

«Предложение твое с удовольствием принимаю. Надеюсь, что это общение наше с новым движением пойдет на пользу мне и моим коллегам, которые так или иначе будут причастны к деятельности движения», — приводит слова Путина ТАСС.

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ФОТО: Сайт Кремля
ТЕГИ:МолодежьВладимир Путин
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