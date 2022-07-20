Путин возглавит набсовет нового российского движения детей и молодежи

Таким образом президент отреагировал на слова одной из участниц встречи, предложившей главе государства возглавить набсовет.

«Предложение твое с удовольствием принимаю. Надеюсь, что это общение наше с новым движением пойдет на пользу мне и моим коллегам, которые так или иначе будут причастны к деятельности движения», — приводит слова Путина ТАСС.

