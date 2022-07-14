Путин подписал закон о создании всероссийского движения детей и молодёжи
Президент России Владимир Путин подписал закон о создании всероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи, сообщает пресс-служба Кремля.
Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, это будет массовая некоммерческая самоуправляемая организация, которая будет заниматься вопросами подготовки детей к полноценной жизни в обществе, формирования их мировоззрения на основе традиционных ценностей, развития у них общественно значимой и творческой активности, любви и уважения к Отечеству, трудолюбия и правовой культуры
Участниками-наставниками движения смогут стать совершеннолетние россияне с образованием не ниже среднего, в том числе родители, за исключением лиц, которым запрещено вести педагогическую деятельность, а также иноагентов.
Название движения и его символику будут выбрать сами участники, которыми могут стать «несовершеннолетние, обучающиеся по программам общего, профессионального и высшего образования, а также лица, определенные уставом организации».
У нового движения будут первичные, местные и региональные отделения, а также координационный и наблюдательный советы, последний будет возглавлять президент России.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя законопроект о российском молодежном движении, заявил, что возрождать в России пионерию никто не собирается.
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