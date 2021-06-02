Путин вновь призвал россиян пройти вакцинацию от COVID-19

Президент России Владимир Путин заявил, что вакцинация - чрезвычайно важная вещь, сообщают «Известия».

«Мы много раз об этом говорили. Я даже пытаюсь, насколько могу, поддержать этот процесс... в достижении необходимых результатов, целей и объёмов вакцинации», - отметил российский лидер.

В ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции глава государства в очередной раз призвал россиян по своему примеру привиться от COVID-19.

Первый компонент вакцины от коронавируса Путин получил 23 марта, второй - 14 апреля. При этом президент России считает, что вводить обязательную вакцинацию в стране «нецелесообразно и нельзя», сообщает «Свободная пресса».