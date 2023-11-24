Путин: Внедрение ИИ является новой главой существования человечества

Президент РФ Владимир Путин заявил, что с внедрением искусственного интеллекта (ИИ) «человечество начинает новую главу своего существования».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Искусственный ИнтеллектТехнологииВладимир Путин

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