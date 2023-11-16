В Москве искусственный интеллект провел свадьбу

Искусственный интеллект впервые в России провел свадебную церемонию. Это произошло на площадке форума-выставки «Россия» на ВДНХ в Москве, пишет ТАСС.

Искусственный интеллект написал музыку городов России

Семью создала пара из Кемеровской области. Искусственный интеллект смоделировал обручальные кольца с символикой региона.

Молодоженов поздравил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. Он отметил, что Кузбасс активно поддерживает традиционные ценности.

Чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT научился создавать песни при помощи нейросети Suno AI. Бот умеет генерировать музыку, голос, ритм и исполнение композиции под ключ по запросу пользователя, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Искусственный ИнтеллектСвадьбаМосква

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