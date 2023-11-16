В Москве искусственный интеллект провел свадьбу
Искусственный интеллект впервые в России провел свадебную церемонию. Это произошло на площадке форума-выставки «Россия» на ВДНХ в Москве, пишет ТАСС.
Семью создала пара из Кемеровской области. Искусственный интеллект смоделировал обручальные кольца с символикой региона.
Молодоженов поздравил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. Он отметил, что Кузбасс активно поддерживает традиционные ценности.
Чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT научился создавать песни при помощи нейросети Suno AI. Бот умеет генерировать музыку, голос, ритм и исполнение композиции под ключ по запросу пользователя, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru