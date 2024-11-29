Путин включил Малышеву и Сметанюка в состав Общественной палаты

Президент Владимир Путин утвердил членов Общественной палаты России. Соответствующий указ размещен на портале правовой информации.

Так, в состав ОП вошла руководитель автономной некоммерческой организации «Национальный центр исторической памяти при президенте РФ» Елена Малышева. Кроме того, в число членов палаты включили заместителя гендиректора акционерного общества «Мостострой-11», сопредседателя Ассоциации образовательно-производственных кластеров транспортной отрасли федерального проекта «Профессионалитет» Сергея Сметанюка.

Ранее российский лидер подписал указ о назначении нового прокурора Москвы. Этот пост занял бывший прокурор Тверской области Максим Жук.

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:Общественная Палата РФВладимир Путин

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