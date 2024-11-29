Путин включил Малышеву и Сметанюка в состав Общественной палаты

Мошенники обманули московскую пенсионерку на 90 миллионов рублей Маршрутка наехала на автобусную остановку на западе Москвы В Москве согласован проект строительства очередного дома по программе реновации Более 340 км пути отремонтировано на Московской железной дороге с начала ремонтно-путевой кампании Шувалов: В Москве в предстоящие выходные будет однообразная погода