Путин включил Малышеву и Сметанюка в состав Общественной палаты
Президент Владимир Путин утвердил членов Общественной палаты России. Соответствующий указ размещен на портале правовой информации.
Так, в состав ОП вошла руководитель автономной некоммерческой организации «Национальный центр исторической памяти при президенте РФ» Елена Малышева. Кроме того, в число членов палаты включили заместителя гендиректора акционерного общества «Мостострой-11», сопредседателя Ассоциации образовательно-производственных кластеров транспортной отрасли федерального проекта «Профессионалитет» Сергея Сметанюка.
Ранее российский лидер подписал указ о назначении нового прокурора Москвы. Этот пост занял бывший прокурор Тверской области Максим Жук.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru