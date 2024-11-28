Новым прокурором Москвы назначен Максим Жук
Прокурором Москвы назначен Максим Жук, следует из указа президента России Владимира Путина, опубликованного на официальном портале правовых актов.
Он окончил Кубанский госуниверситет. Начинал карьеру с должности следователя в прокуратуре Адлера. В дальнейшем занимался расследованием убийств и бандитизма в следственном управлении Краснодарского края.
Первым крупным назначением стала должность первого заместителя прокурора Калининградской области. В феврале 2022 года Жук был назначен на должность прокурора города Севастополя. А 30 января 2024 года — на должность прокурора Тверской области.
При этом Денис Попов, руководивший ранее столичным надзором, подал в отставку по выслуге лет.
Ранее сообщалось, что генпрокурор России Игорь Краснов отправил в отставку сразу девять московских прокуроров. Приказы были подписаны в отношении руководителей трех окружных прокуратур и нескольких районных ведомств, что связано с ротацией кадров, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru