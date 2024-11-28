Новым прокурором Москвы назначен Максим Жук

Прокурором Москвы назначен Максим Жук, следует из указа президента России Владимира Путина, опубликованного на официальном портале правовых актов.

Он окончил Кубанский госуниверситет. Начинал карьеру с должности следователя в прокуратуре Адлера. В дальнейшем занимался расследованием убийств и бандитизма в следственном управлении Краснодарского края.

Первым крупным назначением стала должность первого заместителя прокурора Калининградской области. В феврале 2022 года Жук был назначен на должность прокурора города Севастополя. А 30 января 2024 года — на должность прокурора Тверской области.

При этом Денис Попов, руководивший ранее столичным надзором, подал в отставку по выслуге лет.

Ранее сообщалось, что генпрокурор России Игорь Краснов отправил в отставку сразу девять московских прокуроров. Приказы были подписаны в отношении руководителей трех окружных прокуратур и нескольких районных ведомств, что связано с ротацией кадров, передает «Радиоточка НСН».

