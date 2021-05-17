Путин в связи с Евро-2020 поручил усилить меры безопасности в Петербурге и области

Меры будут действовать со 2 июня по 12 июля текущего года.

Кроме того, глава государства поручил образовать межведомственный оперативный штаб по обеспечению безопасности матчей Евро-2020.

Чемпионат Европы по футболу-2020 из-за пандемии был перенесен на лето 2021 года. Игры первенства пройдут с 11 июня по 11 июля в одиннадцати европейских городах. Санкт-Петербург примет 7 матчей Евро-2020.

