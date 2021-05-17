Путин в связи с Евро-2020 поручил усилить меры безопасности в Петербурге и области

Президент России Владимир Путин в связи с проведением матчей чемпионата Европы по футболу поручил ввести усиленные меры безопасности в Санкт-Петербурге и Выборгском районе Ленинградской области. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

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Меры будут действовать со 2 июня по 12 июля текущего года.

Кроме того, глава государства поручил образовать межведомственный оперативный штаб по обеспечению безопасности матчей Евро-2020.

Чемпионат Европы по футболу-2020 из-за пандемии был перенесен на лето 2021 года. Игры первенства пройдут с 11 июня по 11 июля в одиннадцати европейских городах. Санкт-Петербург примет 7 матчей Евро-2020.

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ФОТО: Пресс-служба Кремля
ТЕГИ:Ленинградская ОбластьСанкт-ПетербургЧемпионат Европы 2020Владимир Путин
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