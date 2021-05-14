Боно, Эдж и Мартин Гаррикс спели гимн Чемпионата Европы по футболу

Мартин Гаррикс представил новый сингл «We Are The People» и клип на него. Трек он записал вместе с Боно из группы U2 и гитаристом Эджем. «We Are The People» - гимн чемпионата Европы по футболу.

Как признается сам Мартин, работа с Боно и Эджем стала для него невероятным опытом, а песня гордостью, которой он рад поделиться с миром.

В видео на трек показывается, как мир возвращается к обычной жизни послке пандемии: открываются бары, встречаются старые друзья, спортсмены отправляются на тренировку, и все они радуются возможности снова быть вместе.


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Фото: Instagram/U2
ТЕГИ:Чемпионат Европы 2020МузыкаМузыкантыРок-музыка
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