Путин: В Россию должны приезжать те, кто уважает ее традиции
В России следует изменить подход к миграционной политике. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Выступая на расширенном заседании коллегии МВД, он указал, что приезжающие в страну жить и работать должны «уважать традиции, историю, Культуры и язык» России.
«Этот принцип должен быть решающим», - заключил глава государства.
Ранее в министерстве труда, миграции и занятости населения Таджикистана заявили об оттоке трудовых мигрантов из России после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru