Путин: В Россию должны приезжать те, кто уважает ее традиции

В России следует изменить подход к миграционной политике. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Российские власти запретили въезд в страну 69 гражданам Киргизии

Выступая на расширенном заседании коллегии МВД, он указал, что приезжающие в страну жить и работать должны «уважать традиции, историю, Культуры и язык» России.

«Этот принцип должен быть решающим», - заключил глава государства.

Ранее в министерстве труда, миграции и занятости населения Таджикистана заявили об оттоке трудовых мигрантов из России после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
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