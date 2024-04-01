Российские власти запретили въезд в страну 69 гражданам Киргизии
1 апреля 202416:00
После теракта в «Крокус Сити Холле» Россия запретила въезд 69 гражданам Киргизии. Как сообщает РБК, об этом заявил заместитель министра иностранных дел республики Алмаз Имангазиев.
Он уточнил, что некоторые лица из, которых не пустили в Россию, «находились в чёрном списке», других же выдворили «бездоказательно».
«Российские силовики имеют право не впускать в страну иностранца, если его внешность не внушает доверия», — сказал Имангазиев.
Ранее в полиции Москвы заявили, что в 2023 году из столицы депортировали 42 тысячи мигрантов, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru