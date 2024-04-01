Российские власти запретили въезд в страну 69 гражданам Киргизии

После теракта в «Крокус Сити Холле» Россия запретила въезд 69 гражданам Киргизии. Как сообщает РБК, об этом заявил заместитель министра иностранных дел республики Алмаз Имангазиев.

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Он уточнил, что некоторые лица из, которых не пустили в Россию, «находились в чёрном списке», других же выдворили «бездоказательно».

«Российские силовики имеют право не впускать в страну иностранца, если его внешность не внушает доверия», — сказал Имангазиев.

Ранее в полиции Москвы заявили, что в 2023 году из столицы депортировали 42 тысячи мигрантов, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
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