Путин: Россия вышла на 100% обеспечение собственной мясной продукцией
7 июня 202415:48
Потребление мяса в России составляет 80 кг на человека, рассказал президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Президент уточнил, что в мире этот показатель равняется 40-42 кг на человека.
По его словам Россия занимает четвёртое место в мире по производству мяса и вышла на 100% обеспечение собственной мясной продукцией.
Ранее Путин заявил, что Россия должна войти в четверку крупнейших экономик мира, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru