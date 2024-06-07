Путин: Россия вышла на 100% обеспечение собственной мясной продукцией

Потребление мяса в России составляет 80 кг на человека, рассказал президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Путин заявил, что уровень импорта должен снизиться до 17% ВВП к 2030 году

Президент уточнил, что в мире этот показатель равняется 40-42 кг на человека.

По его словам Россия занимает четвёртое место в мире по производству мяса и вышла на 100% обеспечение собственной мясной продукцией.

Ранее Путин заявил, что Россия должна войти в четверку крупнейших экономик мира, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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ФОТО: РИА Новости / Сергей Бобылев
ТЕГИ:МясоПродуктыВладимир Путин

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