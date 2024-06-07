Путин заявил, что уровень импорта должен снизиться до 17% ВВП к 2030 году
7 июня 202415:23
Долю импорта в РФ надо сокращать не путем барьеров, а благодаря росту собственного производства, заявил президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Президент добавил, что Россия уже обогнала Японию и Германию по объему экономики, но ей нужно обеспечивать стабильный рост и далее.
«Дело в том, что Индонезия наступает на пятки всем, население растет, экономика развивается. Мы никогда об этом не должны забывать. Решение этой задачи требует укрепления финансового, технологического, кадрового суверенитета, наращивания производственных мощностей и повышения конкурентоспособности российской продукции, причем и на внешних рынках, и на нашем собственном, внутреннем рынке», - сказал российский лидер.
Ранее Путин заявил, что Россия остается одним из ключевых участников мировой торговли, несмотря на санкции, отмечает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru