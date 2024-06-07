Путин заявил, что уровень импорта должен снизиться до 17% ВВП к 2030 году

Долю импорта в РФ надо сокращать не путем барьеров, а благодаря росту собственного производства, заявил президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Президент добавил, что Россия уже обогнала Японию и Германию по объему экономики, но ей нужно обеспечивать стабильный рост и далее.