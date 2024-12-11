Путин: в России около 200 услуг оказываются органами власти в электронном виде

Об этом глава государства заявил во время визита в центральный офис «Сбера» в Москве, где он осмотрел выставку разработок в области искусственного интеллекта и принял участие в тематической дискуссии.

Путин подчеркнул, что текущие результаты считаются значительными, но власти планируют двигаться вперед в цифровизации госуслуг, чтобы обеспечить их еще большую доступность для граждан, передает «Радиоточка НСН».

