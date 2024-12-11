Путин: в России около 200 услуг оказываются органами власти в электронном виде
Президент России Владимир Путин сообщил, что в стране около 200 государственных услуг предоставляются в электронном формате.
По его словам, этот показатель подтверждает лидерство России в использовании современных технологий, но важно продолжать развивать эту сферу.
Об этом глава государства заявил во время визита в центральный офис «Сбера» в Москве, где он осмотрел выставку разработок в области искусственного интеллекта и принял участие в тематической дискуссии.
Путин подчеркнул, что текущие результаты считаются значительными, но власти планируют двигаться вперед в цифровизации госуслуг, чтобы обеспечить их еще большую доступность для граждан, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru