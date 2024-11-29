Минцифры: На портале «Госуслуги» появится раздел для помощи граждан друг другу
29 ноября 202416:34
Возможность создания спецраздела, на котором россияне смогут помогать друг другу, рассматривают в Минцифры, заявил глава ведомства Максут Шадаев, передает ТАСС.
По его словам, там можно будет организовывать сбор средств или для волонтерства.
«При этом портал «Госуслуги» сможет обеспечить надежную идентификацию каждого участника».
Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенников со взломом аккаунта на «Госуслугах», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru