Депутат Чепа назвал глупым и провокационным решение снова сжечь Коран в Швеции
28 июня 202316:54
Депутат Госдумы Алексей Чепа считает, что в случае повторного сожжения Корана в Стокгольме страну ждут «сюрпризы». Об этом он заявил в разговоре с NEWS.ru.
«Очень умные в кавычках действия со стороны шведской полиции и властей. Я удивляюсь, куда катится мир. Абсолютно глупые и провокационные действия, которые приведут к серьезным последствиям», - сказал Чепа.
Он отметил, что в случае сожжения священной мусульманской книги страну будут ждать большие потрясения.
Ранее днем стало известно, что полиция Стокгольма позволит провести акцию с сожжением Корана близ городской мечети в мусульманский праздник Курбан-байрам.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru