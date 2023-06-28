Депутат Чепа назвал глупым и провокационным решение снова сжечь Коран в Швеции

Депутат Госдумы Алексей Чепа считает, что в случае повторного сожжения Корана в Стокгольме страну ждут «сюрпризы». Об этом он заявил в разговоре с NEWS.ru.

«Очень умные в кавычках действия со стороны шведской полиции и властей. Я удивляюсь, куда катится мир. Абсолютно глупые и провокационные действия, которые приведут к серьезным последствиям», - сказал Чепа.

Он отметил, что в случае сожжения священной мусульманской книги страну будут ждать большие потрясения.



Ранее днем стало известно, что полиция Стокгольма позволит провести акцию с сожжением Корана близ городской мечети в мусульманский праздник Курбан-байрам.

