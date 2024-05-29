Голикова: Показатель продолжительности жизни россиян увеличился на 1,5 года

По ее словам, увеличение этого параметра — один из пунктов указа президента Владимира Путина. Она отметила, что в этой сфере поможет национальный проект «Продолжительная и активная жизнь», старт которого намечен на январь 2025 года.

Ранее Владимир Путин утвердил национальные цели развития России до 2030-го, а также на перспективу — до 2036 года. В число приоритетных задач вошло увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030-му) и 81 года (к 2036-му), передает «Радиоточка НСН».



