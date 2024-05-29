Голикова: Показатель продолжительности жизни россиян увеличился на 1,5 года
Ожидаемая продолжительность здоровой жизни в РФ составила 61,4 года, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
За прошлый год этот параметр повысился на 1,5 года по сравнению с данными 2022 года. Вместе с тем в стране есть «существенный ресурс» для увеличения этого показателя.
По ее словам, увеличение этого параметра — один из пунктов указа президента Владимира Путина. Она отметила, что в этой сфере поможет национальный проект «Продолжительная и активная жизнь», старт которого намечен на январь 2025 года.
Ранее Владимир Путин утвердил национальные цели развития России до 2030-го, а также на перспективу — до 2036 года. В число приоритетных задач вошло увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030-му) и 81 года (к 2036-му), передает «Радиоточка НСН».
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