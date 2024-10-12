Путин исключил из состава Совета по развитию физкультуры и спорта Шойгу и Винер

Президент России Владимир Путин утвердил новый состав Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта, следует из указа, опубликованного на официальном портале правовых актов.

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Так, из состава совета исключены секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу и экс-глава Федерации художественной гимнастики Ирина Винер.

Из состава вышеуказанного совета Путин также исключил руководителя Министерства энергетики (Минэнерго) РФ Сергея Цивилева, который до этого руководил Кемеровской областью, губернатора Ростовской области Василия Голубева и главу Приморского края Олега Кожемяко.

Ранее Путин подписал указ об освобождении Анатолия Антонова от должности посла в Соединённых Штатах Америки, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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