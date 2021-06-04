Телеграм: Питерский форум и вредные датчане
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Питер и его экономический форум
В среду начался Петербургский международный экономический форум, он завершится в субботу.
«Russian Business» пишет об одной из главных тем форума:
«Тема устойчивого развития стала ключевой в повестке первого дня ПМЭФ. Анатолий Чубайс – представитель президента по вопросам устойчивого развития – был очень оптимистичен. Он заявил, что Россия в шаге от технологической революции. Дело осталось за малым: необходимо преобразовать нефтегазовую, угольную промышленность, а также химическую отрасль, металлургию, сельское хозяйство и ЖКХ. В свою очередь, [глава Центробанка Эльвира] Набиуллина, [глава Минфина Антон] Силуанов и [глава Минэкономразвития Максим] Решетников, отвечающие за денежно-финансовую политику, заверили собравшихся в координации денежных властей и выделении достаточного количества средств из ФНБ на финансирование проектов, связанных с устойчивым развитием. В основе концепции устойчивого развития лежит обеспечение качества жизни людей. И нет никаких сомнений, что выступающие по теме чиновники это понимают».
«КАК-ТО ВОТ ТАК» обращает внимание на экологическую составляющую мероприятия:
«Почти треть сессий на ПМЭФ оказались посвящены экологии. Главный тренд – экономика замкнутого цикла. На полях форума профильный вице-премьер Абрамченко заявила, что в стране до 30 года заработает циклическая система, эту инициативу правительство уже "пробило" во фронтальной стратегии развития страны. И вот появились детали. Абрамченко обозначила несколько стратегических направлений для перехода к новой парадигме существования государства, общества и бизнеса. <…> Вместо того, чтобы задавать вопрос "куда девать мусор", государство и бизнес будут на начальном этапе создавать условия для цикличности обращения с отходами как с ресурсом. Потому что мусор – это ресурс, и не надо его закидывать в печь».
«Банкста» волнуется об инвестициях ВЭБа:
«Первой сделкой, которую подписали сегодня в присутствии президента на ПМЭФ, стало соглашение по Черногорскому месторождению платины в Красноярском крае. Инвестиции ВЭБа, ВТБ и "Русской платины" в проект составят 570 млрд руб. Как отметил президент, проект будет реализован через Фабрику проектного финансирования, что позволит снизить рыночные риски. Сейчас на Фабрике ВЭБа сделок на 1,3 трлн руб., с входом в платину эта сумма вырастет на треть. Такими темпами заявленные накануне амбициозные планы по росту инвестиций с участием ВЭБа и еще 11 институтов развития становятся реалистичней, но хватит ли проектов?»
«С берега Гудзона» рассказывает об интересе американских участников ПМЭФ:
«Достоверно знаю, что американцев, поехавших в Питер, интересуют следующие вещи: 1. Как настроение вообще? 2. Как КОВИД повлиял? 3. Что такое Sputnik V, какие перспективы? 4. Что будет с налогами?»
Резонанс вызвало сделанное на форуме заявление главы Минфина Антона Силуанова о том, что Фонд национального благосостояния полностью избавится от долларовых активов в течение месяца. Комментируя эту новость, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что в России, как и во всем мире, постоянно проходит процесс дедолларизации.
«Всевидящее око» считает, что в этой связи беспокоиться не о чем:
«Процесс и правда постоянно происходит. И каждый раз, когда выплывает в медиаполе – часть граждан начинает так переживать, будто частичный отказ от доллара равен объявлению Третьей мировой со Штатами. Вы не переживайте, если Третью мировую кто и начнет, то не мы и не с нами. С нами ее начинать, на самом деле, не очень выгодно, трудно и затратно. И нам тоже не очень».
Единороссы и их праймериз
На этой неделе «Единая Россия» опубликовала полный список победителей предварительного голосования. Эти кандидатуры будут предложены съезду партии для выдвижения на выборы в Госдуму. Среди победителей есть как действующие депутаты и политики, так и новые лица, в том числе врачи, волонтеры, общественные деятели.
«Темник» сравнивает нынешнее предварительное голосование «Единой России» с партийными праймериз пятилетней давности:
«Владимир Путин встретился с ЕР, с победителями праймериз. Именно предварительное голосование стало одной из ключевых тем встречи. В 2016 году была несколько иная ситуация. Путин встретился с участниками праймериз до начала процедуры. Он рассматривал праймериз как масштабный эксперимент и торжественно спустил корабль "предварительное голосование" на воду. Сейчас же этот корабль, судя по всему, показал неплохие мореходные качества. Путин продемонстрировал неподдельный интерес к праймериз, просил остановиться на этой теме подробнее. Можно сказать, что практика предварительного голосования еще прочнее закрепилась в политической системе – получила окончательное признание от главы государства».
«Политген» пишет о плюсах предварительного голосования:
«Подготовка к праймериз стала своего рода репетицией для представителей ЕР для того, чтобы понять, как лучше и эффективнее презентовать избирателю свою программу и вести информационную кампанию в преддверии основных выборов в Госдуму. Кроме того, предварительное голосование стало сигналом региональным элитам о том, что манипулировать выборами на своем уровне у них больше не получится благодаря все большей централизации избирательной системы. Все это в совокупности в долгосрочной перспективе должно повысить доверие российского избирателя к выборам в целом и свести к минимуму административное давление и ошибки на местах».
Политолог Алексей Чеснаков отмечает, что праймериз прошли успешно:
«Те, кто зимой предлагал отменить предварительное голосование, сославшись на пандемию, проиграли. Оптимисты победили. Кампания прошла успешно. Теперь уже в ближайшее время понаблюдаем, как будут конвертировать полученные результаты в новый кадровый и мобилизационный ресурсы».
«Номенклатура» приводит свидетельство интереса граждан к партийным праймериз:
«За последние полтора месяца наиболее резкий рост интереса у пользователей вызвала тема предварительного голосования в рамках "Единой России": более 1,9 миллиона обращались к интернет-поисковикам по данной тематике. При этом через семь дней с момента старта регистрации избирателей число поисковых запросов на тему праймериз скакнуло более чем в 50 раз. Все это является очередным свидетельством того, что руководству "Единой России" удалось обеспечить интерес избирателей к праймериз и органически вписать этот новый механизм в политическую жизнь страны».
«338» размышляет о том, почему у оппозиционных политических сил праймериз не получаются:
«Перенесемся в 2016 год, когда ЕР впервые реализовала данную процедуру не для решения внутрипартийных вопросов и даже не для формирования предвыборного списка на региональном уровне, но для определения перечня кандидатов для выборов в Госдуму по федеральному списку и одномандатным округам. Тогда еще ПАРНАС (если кто вспомнит сегодня о такой некогда существовавшей силе, при том не в контексте внутрипартийных харрасментов и иных скандалов) попытались спешно организовать свои праймериз и окрестить их как единственно открытые и демократичные. Напомним, что тогда было: голосование свернули на второй день из-за массовых накруток и конечной утечки персональных данных. В чем попытались обвинить системных субъектов, но дело оказалось исключительно во внутриоппозиционных дрязгах – вчерашние союзники по распавшейся "Демкоалиции" просто-напросто открыли банку с пауками и начали сводить счеты друг с другом. В то же время ФБК пытался в собственные праймериз, но закончилось все словами вроде "если сломали голосование ПАРНАСу, то и нам нечего распыляться по пустякам". Хотя дело было в том, что объединившиеся в коалицию Касьянов и Навальный просто не поделили места в списке, а после несостоявшихся праймериз обвинили друг друга в "позоре, дискредитации и вредительстве". Или вот "Яблоко" так же пытаЕТСЯ уже 5 лет (или даже больше) в праймериз. Воз и ныне там».
Навальный и его утечки
Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан иностранным агентом) Иван Жданов сообщил, кто виноват в утечке личных данных людей, которые зарегистрировались для участия в апрельских несанкционированных акциях. По словам Жданова, базу данных за 1,2 млн рублей продал бывший сотрудник ФБК Федор Горожанко, который до увольнения в 2019 году занимался почтовыми рассылками и имел доступ к секретному API-ключу. Якобы у него были долги и проблемы с коллекторами, и продажа базы позволила ему расплатиться. Горожанко, давно разочаровавшийся в бывших соратниках, обвинения отрицает.
«Мейстер» удивляется непрофессионализму руководства ФБК:
«Горожанко утверждает, что доступ в рабочую почту ему был заблокирован "около Нового года", то есть до того момента, когда начала формироваться база под апрельские акции. И это, пожалуй, самое интересное. Есть бывший сотрудник, уволенный еще в 2019 году, с которым сейчас ФБК находится в натянутых отношениях, так что Навальный даже забанил того в своем твиттере, еще когда был на свободе. При этом у этого сотрудника остается доступ к рабочим аккаунтам минимум до конца 2020 года (по утверждению Горожанко), а то и до весны 2021 (по утверждению Жданова). Это вообще как? Навальнисты мечтают управлять страной, то есть получить полный доступ к ядерному чемоданчику, гостайне, персональным данным 140 миллионов россиян и еще терабайтам конфиденциальных данных, но при этом их профессионализма не хватает даже на то, чтобы поменять пароль на рабочей почте».
Журналист Павел Смоляк убежден, что Горожанко оклеветали:
«Важно отметить, у Горожанко доступа к базам не было. В ФБК поставили галочку, заодно решив поквитаться с бывшим сотрудником, который, к слову сказать, обладая огромным массивом внутренней информации, если и подкалывал ФБК, то по-дружески, не выдавая тайн Навального и штаба. Видимо, зря».
«Белое движение | Вестник» считает, что руководство ФБК пытается снять с себя ответственность за слив данных:
«ФБК уже насколько приуныли в своей оппозиционной деятельности и незнании против кого еще можно нарыть компромат, что стали его рыть против своих же. Речь идет о сливе данных с сайта о записи в участники митинга в поддержку Навального – во всем левачки обвинили экс-сотрудника конторки Федора Горожанко. <…> Люди из верхушки ФБК, само собой, ни при чем – они жертвы обстоятельств, обмана и предательства. Ну, по крайней мере, таковыми хотят выглядеть».
«Прикладная социопатия» полагает, что участь провокаторов незавидна:
«Я представляю, как сейчас с радостным злорадством потирают руки кураторы в штатском и особенно тот чувак в ФБК, который на самом деле слил им базу. Хотя на его месте я бы не слишком радовался – его в этой ситуации логичнее всего помножить на ноль. Если это, конечно, не Жданов или Волков – эти еще пригодятся».
Экс-сотрудница штаба Навального Алена Нарвская размышляет о том, каким образом Жданов получил доступ к информации о финансовых операциях Горожанко:
«Больше всего меня, конечно, поражает, что в руки ФБК попали выписки с личных счетов Федора. Люди, разбирающиеся в финансах и аудите, прекрасно понимают, что просто так это не сделать. В данном случае ФБК могли притвориться клиентом банка и подтвердить свою, то есть Федину, личность; без подтверждения личности получить подобную выписку невозможно. В переписке с чат-ботом, выдавшим информацию по микрозайму, они так и поступили: написали от лица Горожанко, мол, так и так, выдайте информацию по займу, хочу долг отдать. Коллекторам предписано идти навстречу клиентам, они даже и не стали проверять, кому такую информацию выдают: некто представился, назвал данные, вероятно, номер судебного дела. Даже коллекторы не думали, что кто-то может так по-ублюдски поступить. Вчерашние борцы за правду ныне действуют, как настоящие мошенники».
Инспектор ДПС и смерть нарушителя
В прошлую пятницу в Мошковском районе Новосибирской области автомобиль не остановился по требованию полиции. Машина ДПС начала преследование. Автомобиль нарушителей остановился, из него выбежали несколько человек и попытались скрыться. Одного из них инспекторы задержали, другие попытались его отбить. Полицейский с пистолетом в руке при попытке скрутить одного из нарушителей непроизвольно нажал на курок. 19-летний азербайджанец Векил Ягуб оглу Абдуллаев получил ранение в голову и позже скончался в больнице. Инспектора Александра Гусева арестовали, его обвиняют в причинении смерти по неосторожности. Появились сообщения о попытках азербайджанской диаспоры оказать давление на следствие, но новосибирская полиция опровергла эту информацию.
«Артур моё Имя» считает, что основная вина за смерть Абдуллаева лежит на погибшем и его спутниках:
«Сначала игнорите сотрудников ДПС, провоцируете погоню, а потом еще оказываете сопротивление, когда вас крепят. Естественно, из-за этого с вами никто сюсюкаться не будет. Сотрудник ДПС виноват в том, что ввел в боевое положение табельное оружие и держал его в опасной близости от головы погибшего. Если бы никто не удирал от гайцев, если бы не прыгал на сотрудников, то на одного человека с простреленной головой было бы меньше. Умнее эта голова явно не стала, но был бы жив».
Полковник полиции в отставке Алексей Трифонов рассказывает, в чем виноват инспектор:
«Вина полицейского лишь в том, что начав задержание, он не поставил табельное оружие на предохранитель, в результате чего произошел непроизвольный выстрел. На мой взгляд, превышения должностных полномочий тут нет. Сотрудник выполнял возложенные на него обязанности по пресечению правонарушения (скорее даже преступления ст. 318 УК РФ) и производил задержание напавшего на него мужчины. На видео четко видно, что пострадавший предпринял попытку напасть на сотрудника ДПС и помешать ему в задержании правонарушителя, попытавшись схватить инспектора за руку. В связи с чем сотрудник ДПС и переключился на его задержание, предварительно обнажив и продемонстрировав табельное оружие. К сожалению, шансы на благополучный исход этого дела у сотрудника ничтожно малы, но очень хочется пожелать ему выйти из этой передряги с наименьшими потерями».
«Мюсли вслух» полагают, что всему виной человеческая глупость:
«Заметим, что полицейские кинулись задерживать нарушителей с пистолетами в руках потому, что думали: перед ними опасные преступники. Ведь когда машина с тонированными стеклами не остановилась по требованию полиции, а пустилась наутек, патрульный экипаж решил: должно быть, там какой-то криминал – заложник, труп, пулемет, героин... Кто бы подумал, что в машине всего-навсего идиоты, вздумавшие поиграть с ДПС в догонялки? Теперь беглец мертв, а полицейский под следствием. Оба они стали жертвами случайного выстрела. Жизнь полна случайностей, и несчастных чаще, чем счастливых, но самые зловещие случайности, как правило, происходят из-за чьей-то глупости».
«Архивариус» знает, как можно избежать подобных случаев:
«Я сейчас скажу парадоксальную вещь, но подобные инциденты можно свести к минимуму, к незначительной статистической погрешности, если обязать сотрудников полиции открывать огонь на поражение при малейшем агрессивном движении в их сторону. Да, сначала мы получим пару десятков раненых. Какой-то претендент на премию Дарвина умрет (но люди с такими крохотным мозгом все равно обречены умереть не своей смертью). Зато больше ни у кого не будет возникать желания кидать понты перед полицейским. Как народ будет уважать сотрудников полиции, если государство позволяет кому попало вступать с ними в противостояние? Это происходит исключительно от уверенности подобных персонажей в своей безнаказанности. Ну выпишут ему административный штраф, это подобных понторезов совершенно не убедит».
«Мышь в овощном» призывает к рациональному подходу:
«Коллеги, для адекватного и объективного восприятия истории, случившейся под Новосибирском, нужно понимать, что на самом деле историй там три. Первая история – про отмороженных джигитов. Вторая – про их задержание и прозвучавший в его ходе выстрел. Третья: про озвученные попытки представителей окружения этих джигитов оказать давление на участвовавших в задержании сотрудников полиции, следствие, суд и общественное мнение. Еще раз повторимся: есть три связанных между собой, но, в то же время, отдельных ситуации, каждая из которых должна получить свою оценку компетентными структурами. И, скажем, возбуждение уголовного дела в связи с фактом стрельбы и последующими последствиями ни в коей мере не отменяет необходимости изучения как поведения самих джигитов, включая пострадавшего от выстрела, так и связанных с ними лиц, если в их действиях будут усматриваться признаки нарушения закона».
Дания и наши болельщики
21 июня в Копенгагене Россия сыграет с Данией матч группового этапа Евро-2020. Но 2,5 тысячи российских болельщиков, купивших билеты на матч, попасть на него не смогут. Из-за сложной эпидемиологической ситуации Дания ограничила въезд в страну. Некоторые послабления существуют для вакцинированных, но россиян это не касается, потому что российские вакцины не входят в списки одобренных Евросоюзом.
«АДЕКВАТ» считает, что запрет на въезд болельщиков может мотивировать российскую сборную:
«На питерские матчи ЧЕ из европ, для сравнения, можно приезжать, имея на руках билет на игру, паспорт болельщика (памятный еще по ЧМ FanID) и отрицательный мазок. Но я сейчас не об этом. И даже не о том, окоротит ли УЕФА королевское датское правительство: ясно, что не только не окоротит, но и усилий не приложит, кроме разве что минимально формальных. Я сейчас о том, что если Станиславу Саламовичу [Черчесову, главному тренеру сборной России по футболу] удастся вложить эту вонючую историю своим орлам в душу так, чтобы каждый почувствовал себя оскорбленным ею лично, то лучшего довеска к мотивации нельзя будет и пожелать. А вы их голом накажите, говорил в подобных случаях Николай Петрович Старостин. Голиком».
«Методичка» предлагает решение:
«Мало того, что Дания и так уже получила преимущество своего поля, так теперь еще и собирается окончательно лишить россиян поддержки болельщиков. После такого откровенно неспортивного поведения РФС стоило бы не просто просить УЕФА "решить вопрос", а изменить результат выбора стадиона в пользу Санкт-Петербурга. Технически все не так уж и сложно – Санкт-Петербург и Копенгаген обменяются матчами Бельгия-Финляндия и Дания-Россия. До игры еще 3 недели, в России и так уже действует безвизовый въезд для болельщиков, а если УЕФА попытается оправдаться недостатком времени, стоит напомнить, что ограниченный тайминг не помешал футбольным чиновникам в последний момент аннулировать тысячи билетов из-за коронавирусных ограничений».
«Спорт и сплетни» имеют другое предложение:
«Мы снова получили по носу: нет наших болельщиков на ЧМХ в Риге (Россия входит в число эпидемиологически неблагополучных стран), теперь не будет их и в Копенгагене. И чем кричать про заговор, может, стоит лучше читать регламенты? Раз допускают уколотых Пфайзером – так допустите Пфайзер на русский рынок. И все вопросы сразу снимутся».
Политик Кирилл Шулика считает, что поможет массовая вакцинация:
«А пока вы не пнете соотечественников, чтобы они прививались, и не пустят. Дело не в "Спутнике V", а в уровне заболеваемости. Пока он не упадет с прививкой, без прививки пускать будут, но в виде исключения. Без прививки реже, с прививкой чаще».
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