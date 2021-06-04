Телеграм: Питерский форум и вредные датчане

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В среду начался Петербургский международный экономический форум, он завершится в субботу.

«Russian Business» пишет об одной из главных тем форума:

«Тема устойчивого развития стала ключевой в повестке первого дня ПМЭФ. Анатолий Чубайс – представитель президента по вопросам устойчивого развития – был очень оптимистичен. Он заявил, что Россия в шаге от технологической революции. Дело осталось за малым: необходимо преобразовать нефтегазовую, угольную промышленность, а также химическую отрасль, металлургию, сельское хозяйство и ЖКХ. В свою очередь, [глава Центробанка Эльвира] Набиуллина, [глава Минфина Антон] Силуанов и [глава Минэкономразвития Максим] Решетников, отвечающие за денежно-финансовую политику, заверили собравшихся в координации денежных властей и выделении достаточного количества средств из ФНБ на финансирование проектов, связанных с устойчивым развитием. В основе концепции устойчивого развития лежит обеспечение качества жизни людей. И нет никаких сомнений, что выступающие по теме чиновники это понимают».

«КАК-ТО ВОТ ТАК» обращает внимание на экологическую составляющую мероприятия:

«Почти треть сессий на ПМЭФ оказались посвящены экологии. Главный тренд – экономика замкнутого цикла. На полях форума профильный вице-премьер Абрамченко заявила, что в стране до 30 года заработает циклическая система, эту инициативу правительство уже "пробило" во фронтальной стратегии развития страны. И вот появились детали. Абрамченко обозначила несколько стратегических направлений для перехода к новой парадигме существования государства, общества и бизнеса. <…> Вместо того, чтобы задавать вопрос "куда девать мусор", государство и бизнес будут на начальном этапе создавать условия для цикличности обращения с отходами как с ресурсом. Потому что мусор – это ресурс, и не надо его закидывать в печь».

«Банкста» волнуется об инвестициях ВЭБа:

«Первой сделкой, которую подписали сегодня в присутствии президента на ПМЭФ, стало соглашение по Черногорскому месторождению платины в Красноярском крае. Инвестиции ВЭБа, ВТБ и "Русской платины" в проект составят 570 млрд руб. Как отметил президент, проект будет реализован через Фабрику проектного финансирования, что позволит снизить рыночные риски. Сейчас на Фабрике ВЭБа сделок на 1,3 трлн руб., с входом в платину эта сумма вырастет на треть. Такими темпами заявленные накануне амбициозные планы по росту инвестиций с участием ВЭБа и еще 11 институтов развития становятся реалистичней, но хватит ли проектов?»

«С берега Гудзона» рассказывает об интересе американских участников ПМЭФ:

«Достоверно знаю, что американцев, поехавших в Питер, интересуют следующие вещи: 1. Как настроение вообще? 2. Как КОВИД повлиял? 3. Что такое Sputnik V, какие перспективы? 4. Что будет с налогами?»

Резонанс вызвало сделанное на форуме заявление главы Минфина Антона Силуанова о том, что Фонд национального благосостояния полностью избавится от долларовых активов в течение месяца. Комментируя эту новость, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что в России, как и во всем мире, постоянно проходит процесс дедолларизации.

«Всевидящее око» считает, что в этой связи беспокоиться не о чем:

«Процесс и правда постоянно происходит. И каждый раз, когда выплывает в медиаполе – часть граждан начинает так переживать, будто частичный отказ от доллара равен объявлению Третьей мировой со Штатами. Вы не переживайте, если Третью мировую кто и начнет, то не мы и не с нами. С нами ее начинать, на самом деле, не очень выгодно, трудно и затратно. И нам тоже не очень».

