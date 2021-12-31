Путин в новогоднем поздравлении назвал главную цель российских властей

Повышение благосостояния и качества жизни россиян являются главной целью властей страны, заявил лидер России Владимир Путин в традиционном новогоднем поздравлении.

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«Главная цель - повышение благосостояния и качества жизни людей. Решение именно этих задач сделает Россию еще более сильной. Только вместе мы сможем обеспечить дальнейшее развитие и процветание нашей родины», - отметил глава государства.

Он подчеркнул, что Россия, столкнувшись с колоссальными вызовами, научилась бороться с ними.

«Но (мы – прим. НСН) научились жить в таких жестких условиях, решать сложные задачи. И смогли это сделать благодаря нашей солидарности», – цитирует Путина РИА Новости.

Российский президент также поблагодарил соотечественников за поддержку. Достижение задуманного зависит от нас самих, напомнил Владимир Путин.

Первыми новогоднее обращение смогли посмотреть жители Камчатки, где Новый год уже наступил.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
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