Путин: Россия твердо и последовательно отстаивает свои интересы в безопасности

Президент Владимир Путин в новогоднем обращении к соотечественникам подчеркнул, что Россия твёрдо и последовательно отстаивала национальные интересы и интересы россиян в сфере безопасности в уходящем году.

Путин в новогоднем обращении поддержал россиян, потерявших из-за пандемии близких

«Мы твёрдо и последовательно отстаивали наши национальные интересы, безопасность страны и граждан. В короткие сроки восстановили экономику и по многим позициям выходим на позицию реализации стратегических задач развития», —цитирует его RT.

На востоке России уже наступил Новый год, и его жители первыми увидели традиционное обращение лидера с гражданам страны.

Ранее президент Владимир Путин рассказал, что встретит Новый 2022 год в окружении близких людей, передает РИА Новости.

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ФОТО: РИА Новости
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