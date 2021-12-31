Путин: Россия твердо и последовательно отстаивает свои интересы в безопасности

«Мы твёрдо и последовательно отстаивали наши национальные интересы, безопасность страны и граждан. В короткие сроки восстановили экономику и по многим позициям выходим на позицию реализации стратегических задач развития», —цитирует его RT.

На востоке России уже наступил Новый год, и его жители первыми увидели традиционное обращение лидера с гражданам страны.

Ранее президент Владимир Путин рассказал, что встретит Новый 2022 год в окружении близких людей, передает РИА Новости.

