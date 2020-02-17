Путин в интервью ТАСС: Меня каждый день обманывали

Информационное агентство ТАСС анонсировало видеоинтервью с президентом России Владимиром Путиным. Агентство опубликовало на своей платформе Facebook видеоролик с отрывками из интервью с российским лидером.

В ролике Путин делает несколько заявлений, среди которых, в частности, «Кому-то нравится разделять Россию и Украину», «Меня каждый день обманывали», «Бардак нам не нужен и шоу нам не нужно, а мне нужна великая Россия» и другие.

Как сообщает агентство, это интервью является спецпроектом «20 вопросов Владимиру Путину». По информации агентства, журналист ТАСС Андрей Ванденко обсудит с президентом самые острые и важные темы, в том числе, отставку правительства, Зеленского, его возможного двойника, вероятность нового срока и другое.

Видеоинтервью в онлайн-формате выйдет с 20 февраля на площадках ТАСС.







